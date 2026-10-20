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Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 960 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi; 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 960 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

Kütahya'da jandarma operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Şaphane ilçesinde düzenlenen operasyonda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi.

operasyonun yapısı ve ele geçirilen malzeme:

Yapılan açıklamaya göre operasyon, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik rutin ve istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin tamamının bandrolsüz olduğu tespit edildi.

adli süreç ve soruşturma:

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kütahya jandarma birimleri, benzer suçların önlenmesi için denetimlerini sürdüreceklerini duyurdu.

KÜTAHYA’DA 960 LİTRE BANDROLSÜZ KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA’DA 960 LİTRE BANDROLSÜZ KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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