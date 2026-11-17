Kütahya'da yol yatırımları 1.000 kilometreye ulaştı

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında il genelinde 1000 kilometre sıcak asfalt uygulamasına ulaşıldı. Açılışı yapılan Kıranşeyh-Gazelyakup köyleri arasındaki yeni yol töreninde konuşan Vali Musa Işın, kırsal yol ağına ilişkin yürütülen yatırım ve hizmetlerin kapsamını paylaştı.

yapılan çalışmalar ve rakamsal döküm:

Vali Işın, Kütahya'nın toplam 6 bin 28 kilometrelik köy yolu ağı bulunduğunu belirterek 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmaları sıraladı: 1000 kilometre sıcak asfalt, 1483 kilometre sathi kaplama, 56 kilometre beton yol, 1051 kilometre stabilize yol ve 5 kilometre kilit taşı uygulaması yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde birçok köyün ana ulaşım aksı standarda kavuşturuldu.

2026 yılı ve gelecek hedefleri:

2026 yılında yapılan işler arasında 71,92 kilometre sıcak asfalt, 23,50 kilometre sathi kaplama ve 55,60 kilometre yol onarım ve genişletme çalışması bulunuyor; yıl içinde toplam 151,02 kilometrelik yol çalışması tamamlandı ve ayrıca 115 bin metrekare kilit taşı uygulandı. 2024-2026 döneminde ise 179,14 kilometre sıcak asfalt, 78,05 kilometre sathi kaplama ve 172,7 kilometre yol genişletme, onarım ve altyapı çalışması yapıldığı kaydedildi.

Vali Işın, il genelinde 546 köyün ana ulaşım yollarının sıcak asfalt veya sathi kaplamayla buluşturulduğunu vurgulayarak bundan sonra önceliklerinin mevcut sathi kaplamaları sıcak asfalta çevirmek, köyler arası bağlantıları güçlendirmek ve arazi yollarını iyileştirmek olduğunu söyledi. Yapılan yatırımların kırsal alanlarda ulaşımı kolaylaştıracağı ve vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini hızlandıracağına dikkat çekti. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Işın, yatırımların Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi.

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