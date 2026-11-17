Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden atığa alternatif: kompost tesisı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) düzenlenen kompost tesisiyle yemekhane ve kantinlerden çıkan yiyecek atıklarını değerlendirmeye başladı. Kurulan tesis, atıkların çöp depolama sahalarına gitmesini engelleyerek bunları toprak iyileştirici organik gübre haline getiriyor. Tesis, yaklaşık bir yıldan fazla süredir faaliyette bulunuyor ve hem çevresel hem de akademik amaçlara hizmet ediyor.

Çalışma sistemi ve dönüştürme süreci:

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, tesisin işleyişi hakkında bilgi verdi. Tesisin başlangıcında yemekhane ve kantin atıkları bir parçalama ünitesinden geçiriliyor. Ardından nem ve ısı ayarının yapılabildiği, karbon/azot oranının düzenlendiği bölümlerde atıklar kontrollü şekilde komposta dönüştürülüyor. Kuleyin, bu kontroller sağlandığında yiyecek atıklarının daha hızlı ve güvenli biçimde kompost haline geldiğini belirtti.

Uygulanan süreç, atık yönetimi açısından iki önemli kazanım sağlıyor: atık miktarı azalıyor ve çöp depolama tesislerinin ömrü uzuyor. Elde edilen kompostun hijyenik olması, farklı kullanım alanlarında rahatlıkla değerlendirilmesine imkân tanıyor.

Elde edilen ürünün kullanımı ve akademik katkılar:

Kuleyin, üretilen kompostun bahçe, saksı ve ormanlık alanlarda toprağın organik madde ihtiyacını karşılayıp su tutma kapasitesini artırdığını vurguladı. Ayrıca, tesisin çıktısının üniversitenin park ve bahçelerinde kullanıldığını belirtti. Bu sayede atıklar doğrudan faydalı bir ürüne dönüşmüş oluyor.

Tesisin sunduğu bir diğer kazanım ise akademik çalışmalar. Kuleyin, birkaç TÜBİTAK projesinin tesisle birlikte yürütüldüğünü ve bildiği kadarıyla birkaç yüksek lisans tezinin bu projeden çıktığını söyledi. Tesiste farklı denemeler yapılarak araştırmalara veri sağlanıyor ve öğrencilere uygulamalı çalışma imkânı sunuluyor.

OMÜ’nün kompost tesisi, yemekhane ve kantin kaynaklı organik atıkları değerlendirerek sürdürülebilir atık yönetimine katkı veriyor; aynı zamanda akademik araştırma ve uygulama eğitimine destek sağlayan bir model olarak öne çıkıyor.

OMÜ’de yemek atıkları komposta dönüştürülüyor