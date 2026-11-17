Hulusi Akar'ın açılış dersi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde açılış dersini verdi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Bayrampaşa Belediye Başkan V. İbrahim Akın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu katıldı.

küresel güvenlik ortamı ve ittifak vurgusu:

Akar, dünyada 60’tan fazla noktada çatışmaların sürdüğünü belirterek uluslararası gerilimlerin kontrolsüz biçimde çatışmalara dönüşebileceğini söyledi. Hibrit savaşlar, vekil güçler, dezenformasyon ve siber tehditlerin güvenlik ortamını etkilediğini ifade eden Akar, "Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru bir gidiş olduğunu herkes görüyor" sözleriyle mevcut risklerin boyutuna dikkat çekti. Bu bağlamda Akar, Türkiye'nin dış politikada ittifaklarını güçlendirmesi gerektiğini; geçmişte yalnız kaldıkları dönemlere atıfla dost sayısını artırmanın elzem olduğunu savundu.

Akar, Mekke Ortak Savunma Antlaşması ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmalara yönelik eleştirilere de değinerek bu girişimlerin Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirme çabasının parçası olduğunu belirtti.

savunma sanayinde yerli üretim ve KAAN projesi:

Türkiye'nin savunma sanayiinde sağlanan ilerlemeye işaret eden Akar, geçmişte ordunun temel silahlarında dahi dışa bağımlılık olduğunu, ancak bugün yerli üretim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Üniversiteler, vakıf şirketleri ve kamu-özel sektör iş birliklerinin bu başarıda rol oynadığını belirten Akar, "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80’ini karşılar hale geldik" dedi.

Akar, insansız hava araçları ve silahlı İHA platformlarından, Kızılelma, Anka ve Altay tankına kadar üretimde kaydedilen aşamayı anlattı; Altay tankının seri üretime geçtiğini vurguladı. Milli muharip uçak KAAN projesine de değinen Akar, "Şimdi geriye F-16 ve F-35 muadili milli muharip uçağımız KAAN kaldı. KAAN üzerinde bütün ekipler yoğun şekilde çalışıyor" diyerek projenin tamamlanmasının tam bağımsızlık hedefine katkısını öne çıkardı.

terörsüz Türkiye hedefi ve toplumsal birlik:

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Akar, ülkenin amaçlarının devletin bekası ve vatandaşların refahı olduğunu belirtti. Bu süreçte iç cephede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Akar, hiçbir vatandaş grubunun dışlanmaması gerektiğini vurguladı: "Türk’üyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle 86 milyonun tek bir yürek olması lazım." Akar, çalışmaların Meclis ve ilgili bakanlıklar nezdinde sürdüğünü ve sürecin başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

kıbrıs, hukuk ve bölgesel kararlılık:

Akar, Avrupa Birliği toplantısı kapsamında Yunan parlamenterlerle yapılan görüşmeleri anlatarak Kıbrıs Barış Harekâtı’na yöneltilen "işgalci" suçlamalarına karşı hukuki dayanakları paylaştıklarını söyledi. Bunlardan birini 21 Mart 1979'da Atina Temyiz Mahkemesi'nin aldığı 2658/79 sayılı karar olarak gösteren Akar, bu kararla birlikte Türkiye’nin Kıbrıs müdahalesinin hukuka uygunluğunu anlatmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma kararlılığını yineledi.

üniversitenin büyümesi ve gençlere çağrı:

Rektör Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu da üniversitenin akademik gelişimine ilişkin veriler paylaştı: öğrenci sayısının 22 bin 378'e ulaştığını, öğrencilerin yüzde 50'sinin 100 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenci olduğunu, yürütülen proje sayısının 100, akademisyenlerin yayın sayısının ise 600 olduğunu belirtti. Hacısalihoğlu, bilginin bilinç düzeyine taşınmasının önemini vurgulayarak akademisyenlere öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları çağrısında bulundu ve gençlerin tam bağımsız Türkiye hedefinin neferleri olacaklarını söyledi.

Hulusi Akar'ın konuşması, küresel güvenlik kaygıları, savunma sanayinde yerli kapasitenin yükselmesi ve toplumsal birlik vurgusunu bir araya getirerek hem politika hem de eğitim cephesinde atılması gereken adımlara dair bir çerçeve sundu.

TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HULUSİ AKAR, YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNDE AÇILIŞ DERSİNİ VERDİ