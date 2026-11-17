Panelden öne çıkanlar

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Malikler Hakları, Uygulama ve Çözüm Önerileri başlıklı panel, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların bilgilendirilmesi ve saha sorunlarının tartışılması amacıyla Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, uzman konuşmacılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin katılımcıları ve açılış konuşmaları:

Moderatörlüğünü Turgay Gültekin'in üstlendiği oturumda konuşmacı olarak Fatih Tapu Müdürü Erkan Gündoğan, Harita Mühendisi ve Uşak Kadastro Müdürü Gökhan Doğru ve Avukat Serkan Çakmaklı yer aldı. Açılış konuşmalarını ise Sedat Özkan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Avşar ve HKMO Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Celal Turan gerçekleştirdi.

Sedat Özkan, panelde İstanbul ve Küçükçekmece için kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak hazırlıkların ertelenemeyeceğini belirtti. Özkan, dönüşümün sadece yapı stokunun yenilenmesi değil, vatandaşların can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması olduğunu; hedefin insanların öncelendiği, nüfus ve donatı dengesine dikkat eden planlı bir kent dokusu oluşturmak olduğunu ifade etti.

Belediyenin alandaki çalışmalarına dair bilgiler de paylaşıldı; Küçükçekmece Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün 9 Ekim 2025 tarihinde kurulduğu, ilçedeki riskli yapı tespitleri, yıkım çalışmaları, Yarısı Bizden Kampanyası ve kira yardımlarına ilişkin güncel verilerin takip edildiği aktarıldı.

Uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri:

Gökhan Doğru, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde maliklere sağlanan haklar ile kanunda kalan boşlukların pratik uygulamada yol açtığı darboğazları ele aldı ve saha deneyimlerine dayanan çözüm önerileri sundu. Doğru'nun değerlendirmeleri, mevzuatın yorumlanmasında yaşanan tutarsızlıkların ve uygulama farklarının kaldırılmasına yönelik somut adımların önemini öne çıkardı.

Erkan Gündoğan tapu müdürlüklerindeki süreçsel aksaklıklara ve tapu işlemlerinde karşılaşılan pratik problemlere değindi; mülkiyet kayıtlarının güncellenmesi, tescil sürecindeki gecikmeler ve koordinasyon eksiklikleri üzerinde durdu. Serkan Çakmaklı ise Danıştay kararlarının uygulamaya etkilerini hukuki bir çerçevede değerlendirdi ve yargı içtihatlarının dönüşüm süreçlerindeki rolüne dikkat çekti.

Panelde katılımcılardan gelen sorular üzerinden, mülkiyet hakları, tapu ve kadastro işlemleri ile hukuki süreçlere dair somut örnekler ve uygulama pratikleri açıklandı. Vatandaşlar doğrudan uzmanlara yönelttikleri sorular sayesinde hak arama yolları, başvuru süreçleri ve olası uyuşmazlıklarda izlenecek prosedürler hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Toplantı, kentsel dönüşümün saha uygulamalarındaki eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin paylaşılması açısından yerel yönetim, teknik uzmanlar ve yurttaşlar arasında doğrudan bir iletişim zemini sağladı. Panelde öne çıkan ortak vurgu, dönüşüm çalışmalarında şeffaflık, koordinasyon ve vatandaş odaklı uygulamaların artması gerektiği yönünde oldu.

MODERATÖRLÜĞÜNÜ TURGAY GÜLTEKİN'İN ÜSTLENDİĞİ PANELDE; FATİH TAPU MÜDÜRÜ ERKAN GÜNDOĞAN, HARİTA MÜHENDİSİ VE UŞAK KADASTRO MÜDÜRÜ GÖKHAN DOĞRU İLE AVUKAT SERKAN ÇAKMAKLI KONUŞMACI OLARAK YER ALDI. PROGRAMIN AÇILIŞ KONUŞMALARINI İSE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT ÖZKAN, HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI SELAHATTİN AVŞAR, HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ CELAL TURAN GERÇEKLEŞTİRDİ.