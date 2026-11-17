Talep artışı ve tercih edilen çeşitler:

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, mevsimsel hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı desteklemek amacıyla doğal antibiyotik olarak görülen turşuya yöneliyor. En çok tercih edilen çeşitler arasında acur, mısır, lahana ve salatalık turşusu öne çıkıyor. Ayrıca meyve turşuları da talep gören alternatifler arasında yer alıyor.

Yöresel tatlara olan ilgi nedeniyle özellikle acur turşusu yoğun talep alıyor. Mısır turşusunu denemek isteyenler olurken, lahana ve havuç gibi klasik çeşitler de düzenli alıcı buluyor.

Üretim yöntemi ve fiyatlandırma:

Kapalı Çarşı'daki turşu işletmecileri üretimin tamamını el emeğiyle yapıyor. İşletmeci Umut Can Mama, üretimde hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarını, turşuları sadece limon ve tuzla hazırladıklarını belirtiyor. İşletmede 33 çeşit turşu bulunuyor; reçel ve sosların eklenmesiyle birlikte toplam ürün sayısı 55’i aşkına ulaşıyor.

Ürünler tarladan temin edildiği için üretimde yoğun emek harcandığını vurgulayan Mama, fiyat aralığının 350 liradan 450 liraya kadar değiştiğini söylüyor. Vatandaşların taleplerine göre stok çalışmaları sürdürülüyor ve bir sonraki yıllara yönelik üretim planlamaları yapılıyor.

Esnafın gözlemleri ve şaşırtıcı talepler:

İşletme sahibi Umut Can Mama'nın verdiği bilgiler şöyle: "Turşu, vatandaşların ilgi odağı oldu. Buradaki ürünlerimiz el yapımı, fabrikasyon ürün yok. Kendimiz yapıyoruz. Müşterilerden olumlu talep alıyoruz. Ürün çeşidimiz oldukça iyi. İnsanların tüketebileceği miktarda ürün üretiyoruz. Daha fazla stok yapmak için bir sonraki senelere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Turşuların içerisinde herhangi bir katkı madde yok. Biz turşularımızı limon ve tuzla yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir katkı maddesi yok. 33 çeşit turşumuz var. Reçel ve sosları da eklediğimizde 55’i aşkın ürün var. Bunların hepsi kendi el emeğimizdir. Vatandaşların talep ettiği ürünlerin başında yöresel olduğu için acur turşusu çok gidiyor. Mısır turşusunu denemek isteyen vatandaşlar oluyor. Lahana, havuç, salatalık daha çok rağbet görüyor. Ürünleri bizzat tarladan aldığımız için büyük bir emeği oluyor bundan dolayı da ürünlerimiz 350 liradan başlıyor 450 liraya kadar değişiyor. Meyvelerden turşu denedik güzel de oldu. Lakerda ve balık turşumuz var. Balık turşusuna vatandaşların talebi oluyor. Bu da şaşırtıcı bir durum. Dünyada tadılması gereken birçok tat var".

Esnafın gözlemleri, soğuyan havalarla birlikte koruyucu ve geleneksel gıda tercihlerinin artığını ve el yapımı ürünlere güvenin sürdüğünü ortaya koyuyor.

TURŞU İŞLETMECİSİ UMUT CAN MAMA