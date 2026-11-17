Porsuk Çayı kıyısında sonbahar görüntüleri

Eskişehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte Porsuk Çayı etrafındaki ağaçlar sarı, kahverengi ve turuncu tonlarına büründü. Kıyı boyunca uzanan yürüyüş yollarında dökülen yapraklar doğal bir örtü oluştururken bölge, mevsimin tipik panoramasını gözler önüne seriyor.

Yaprakların oluşturduğu manzara ve yürüyüşler:

İstiklal Mahallesi Adalar Sokak civarında ağaçların yapraklarını dökmesiyle yürüyüş yollarında birikintiler oluştu. Bu alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, sonbahar dokusunu izliyor ve biriken yaprakların oluşturduğu sahnede fotoğraf ve video kaydı yapıyor.

Gondol turları ve nehirde hareketlilik:

Sonbahar manzaraları eşliğinde Porsuk Çayı üzerinde gerçekleştirilen gondol seferleri devam ediyor. Nehirdeki turlar, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin doğa içindeki gezintilerini sürdürmesini sağlıyor; gondollar sonbaharın renkleriyle uyumlu bir görsellik sunuyor.

Bölgedeki hareketlilik, mevsimin değişimiyle birlikte ortaya çıkan sakin ama canlı atmosferi yansıtıyor. Dökülen yaprakların yollar üzerinde birikmesi, kıyı düzenlemelerinde ve günlük gezintilerde mevsimsel bir dönüşüm işareti olarak göze çarpıyor.

ESKİŞEHİR'DE SONBAHAR MEVSİMİNİN ETKİLERİ GÖRÜLÜRKEN, PORSUK ÇAYI ÜZERİNDEKİ GONDOL SEFERLERİ DEVAM EDİYOR.