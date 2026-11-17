Vali Recep Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'nda etkinlik

Akçakoca ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Hatıra Ormanında düzenlenen çalışmada fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte alanda bakım ve düzenleme çalışmaları yapılırken, doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemi vurgulandı.

etkinlik detayları:

Programa Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Tuzcuoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar, hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu ve alanın bakımına ilişkin uygulamalı çalışmalar yaptı.

amaç ve anma:

Hatıra ormanı, 1983-1984 yıllarında Akçakoca Kaymakamı olarak görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun adını taşıyor. Etkinlik boyunca çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemi öne çıkarıldı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE, VALİ RECEP YAZICIOĞLU HATIRA ORMANI’NDA BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPILARAK FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKTE DOĞA SEVGİSİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.