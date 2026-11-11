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Muratlı'da İlker Aykut'un adı mesleki ve teknik lisede yaşatılacak

Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı, 11 Kasım 2025'te düşen C-130 kazasında şehit olan İlker Aykut anısına törenle değiştirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muratlı'da İlker Aykut'un adı mesleki ve teknik lisede yaşatılacak

törenle ad verildi:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki okulun adı resmen Şehit İlker Aykut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. İsim değişikliği ve okulda oluşturulan şehit köşesinin açılışı için düzenlenen tören, şehidin anısını yaşatmayı amaçlayan yerel protokol ve aile katılımıyla gerçekleştirildi.

kazanın detayları:

Türk Hava Kuvvetleri’nin 543 sefer sayılı uçuşu, 11 Kasım 2025 tarihinde, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 Hercules askerî nakliye uçağının Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan yaklaşık 30 dakika sonra Gürcistan hava sahası üzerinde düşmesi sonucunda İlker Aykut şehit olmuştu. Bu olayın yıl dönümünde yapılan törenle ismi okula verildi.

tören programı ve konuşmalar:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından vatan uğruna şehit düşenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; tilavet, Müsellim Camii İmam Hatibi Yusuf Dağ tarafından yapıldı. Tören kapsamında şehidin özgeçmişi de katılımcılara okundu.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Aytekin Yılmaz, "Bu tören münasebetiyle, şehidimizin aramızdan ayrılışının yıl dönümüyle birlikte isminin okulumuza verilmesiyle onun aziz hatırasının okulumuzda yaşatılacak olmasının, burada öğrenim görecek, mezun olacak her öğrenciyle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılacak olmasının haklı gururunu ve kıvancını birlikte yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Şehidin eşi Duygu Aykut da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından şehit ailesine çiçek takdim edildi; program, okulun isim değişikliği ve şehit köşesinin açılışı için yapılan kurdele kesimiyle sona erdi.

Şehit İlker Aykut&#039;un adı Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi&#039;ne verildi

Şehit İlker Aykut'un adı Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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