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Kütahyaspor'da yeni rota: Ahmet Cingöz sezon sonuna kadar teknik direktör

Kütahyaspor, sezon sonuna kadar takımın başına Ahmet Cingöz'ü getirdi. Başkan Hacı Osman Altınkaya'nın katıldığı törende resmi sözleşme imzalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kütahyaspor'da yeni rota: Ahmet Cingöz sezon sonuna kadar teknik direktör

Kütahyaspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Kütahyaspor, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşma sağlayarak resmi sözleşme imzaladı. Kulüp, yapılan imza ile Cingöz'ün sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekibe bağlandığını duyurdu.

imza töreni ve katılımcılar:

İmza töreni kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Törene Kütahyaspor Kulüp Başkanı Hacı Osman Altınkaya da katıldı; tören sırasında Cingöz, sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmeyi yetkililer karşısında imzaladı.

kulübün açıklaması ve beklentiler:

İmza töreninin ardından Kütahyaspor Yönetimi yeni teknik ekibe başarı dileklerinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni Teknik Direktörümüz Ahmet Cingöz ve teknik ekibine Kütahyaspor ailemize hoş geldiniz diyor, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda birlikte nice başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz".

Yönetim, teknik heyetin görev süresi boyunca kulübün hedeflarına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti ve yeni dönemde birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

KÜTAHYASPOR&#039;UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AHMET CİNGÖZ OLDU

KÜTAHYASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AHMET CİNGÖZ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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