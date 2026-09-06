Kütüphanelerde sabahlayan gençler Uludağ'da başarıyı kutladı

Program ve etkinlikler:

Yıldırım Belediyesi, belediyeye bağlı kütüphanelerde yıl boyunca ders çalışıp 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversiteye yerleşen gençleri özel bir programla Uludağ'da buluşturdu. Etkinliğe katılan öğrenciler teleferikle zirveye çıkarak Bursa manzarası eşliğinde bir gün geçirdi.

Gün boyu sürdürülen programda mangal, müzik ve çeşitli eğlence etkinlikleri yer aldı. Gençler sınav maratonunun yarattığı stresi atma fırsatı bulurken, bir arada kutlamanın ve dayanışmanın keyfini çıkardı. Etkinliğe katılımın yoğun olduğu gözlendi ve öğrenciler birbirleriyle deneyim paylaşımında bulundu.

Başkanın katılımı ve mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz de programda gençlerle birlikte oldu. Başkan Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatına dair tavsiyelerde bulundu ve onların başarısını kutladı.

Başkan Oktay Yılmaz, kütüphanelerde sabahlayan ve emek vererek hayallerindeki üniversitelere ulaşan gençlerle gurur duyduklarını belirtti. Yılmaz, belediye olarak her aşamada gençlerin yanında olmayı görev bildiklerini, kütüphaneler, ücretsiz kurslar ve sosyal olanaklarla desteği sürdürdüklerini ifade etti.

Belediyenin eğitim ve gençlik destekleri:

Program, Yıldırım Belediyesi'nin eğitime ve gençliğe yaptığı yatırımların somut bir göstergesi olarak sunuldu. Belediyenin kütüphaneleri, gençlere çalışma alanı ve kaynak sağlarken; düzenlenen kurslar ve sosyal etkinlikler de öğrencilere ek destek sağladı.

Etkinlikte vurgulanan bir diğer nokta da eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu yönündeydi. Belediye yetkilileri, üniversiteyi kazanan öğrencilerin her adımında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti ve tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Gün sonunda öğrenciler hem başarılarını kutlamış hem de yeni tanıştıkları arkadaşlarla iletişim ağlarını genişletmiş oldu. Uludağ'da düzenlenen bu buluşma, hem motivasyon sağlayan bir ödül hem de belediyenin gençleri destekleme yaklaşımının görünür bir örneği olarak kayda geçti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, BELEDİYEYE BAĞLI KÜTÜPHANELERDE DERS ÇALIŞARAK 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SONUCUNDA ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN GENÇLERİ ULUDAĞ’DA DÜZENLEDİĞİ ÖZEL PROGRAMDA BİR ARAYA GETİRDİ. BAŞARILI ÖĞRENCİLER, TELEFERİKLE ÇIKTIKLARI ULUDAĞ’DA MANGAL, MÜZİK VE EĞLENCE DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ DA GENÇLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU.