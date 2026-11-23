Atatürk Bulvarı'nda rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki araca zarar verdi

Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağacın devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 30 yaşındaki dişbudak ağacının bir bölümü kırılarak yola ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın altında kimsenin bulunmaması, daha ciddi bir zarar oluşmasını engelledi.

belediye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bölge kısa sürede temizlenerek trafik akışı normale döndürüldü.

KÜTAHYA’DA KUVVETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ: OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ