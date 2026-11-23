olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde bir esnaf ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü ve esnaf ayağından vurularak yaralandı.

müdahale ve ilk bulgular:

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı, durumunun yetkililerce değerlendirildiği bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, olayın nedeni ve kavgaya karışan diğer kişilerin tespiti için çalışma yürütüyor; görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor.

DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR ESNAF, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU AYAĞINDAN YARALANDI.