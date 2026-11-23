olayın gelişimi:

Sinop’un Boyabat ilçesinde bildirilen yangın ihbarı üzerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar, ilçedeki eski ahşap evlerin bulunduğu bir noktaya yakın bir yerde yangın çıktığını belirtince çevrede kısa süreli panik yaşandı.

yangının kaynağı ve müdahale:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede alevlerin kaynağının çöp konteyneri olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden müdahale ederek konteynerdeki yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

bölgedeki durum ve etkileri:

Olay sırasında çevredeki vatandaşlarda korku ve endişe oluştu ancak hızlı müdahale sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için atık ve konteyner güvenliğine dair duyarlılığın önemine işaret etti.

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