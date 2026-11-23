Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Keban ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı ve fırında maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve inceleme:

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE BİR EKMEK FIRINI ALEVLERE TESLİM OLDU. ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ