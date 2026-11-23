RTÜK panelinde temel mesaj:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Kadına Şiddeti Teşhir Sarmalında Medya" panelinde konuştu.

Güler, medyanın yalnızca olayları aktaran bir araç olmadığını; başlıkların, kullanılan görüntülerin, ifadelerin ve televizyon dizilerindeki karakter sunumlarının izleyici algısını doğrudan etkilediğini belirtti. Konuşmasında, 'Bir insanın yaşadığı acı, reyting unsuruna dönüştürülmemelidir' ifadesini öne çıkararak, haber ve program üretiminde sunuş biçiminin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Medyanın sorumluluğu ve 6112 sayılı Kanun:

Güler, RTÜK'ün 6112 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerine atıfta bulunarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca denetim ve yaptırımların yeterli olmadığını; yayıncı kuruluşlarla diyalog kurulmasının, sektöre rehberlik edilmesinin ve öz denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Yayın politikalarının ve editoryal tercihlerin, toplumsal algıyı şekillendirme gücünün bilinciyle oluşturulması gerektiğini belirtti.

RTÜK'ün 8 etik ilkesi ve uygulama çağrısı:

Güler, RTÜK tarafından 8 Mart 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler" hakkında bilgi verdi. Programda tanıtım filmi gösterilirken yayıncılara rehberlik eden sekiz temel ilke şu başlıklarla sunuldu: 'Mağduru Değil, Faili Göster', 'Şiddeti Meşrulaştırma', 'Saygın Değil, Suçlu', 'Mücadeleyi Destekle', 'Çocuklara Örnek Ol', 'Güçlü Kadını Anlat, Kadını Güçlü Anlat', 'Cezayı Yayınla, Adaleti Göster' ve 'Destek Al, Destek Ver'.

Güler, kadınların medyada yalnızca şiddet haberleri üzerinden temsil edilmemesi gerektiğini, bunun yerine kadınların bilim, sanat, eğitim, ekonomi, spor ve toplumsal hayatın her alanındaki başarılarının görünür kılınmasının önem taşıdığını vurguladı. Kadınların "karar alan, üreten, yöneten" bireyler olarak temsiline dikkat çekti ve başarının etik ilkelerin sayısıyla değil, yayıncılık anlayışında yarattığı değişimle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında ayrıca, sorumlu yayıncılığın yalnızca sorunu göstermek değil, çözüm yollarını da görünür kılmak olduğunu belirten Güler, iletişim fakültelerindeki öğrencilere seslenerek editoryal tercihlerin aynı zamanda bir sorumluluk tercihi olduğunu hatırlattı. İletişim eğitiminde teknik becerilerin yanı sıra güçlü bir meslek etiği anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Panelde akademisyenler medyanın kadına yönelik şiddetin görünürlüğü ve toplumsal algı üzerindeki etkisini tartıştı. Program, BM Kadın Birimi (UN Women) çağrısına destek verilmesi, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve gençlerle çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) BAŞKAN YARDIMCISI DR. DENİZ GÜLER, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE MEDYANIN SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, "BİR İNSANIN YAŞADIĞI ACI, REYTİNG UNSURUNA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİDİR" DEDİ.