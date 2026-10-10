Kuyumcuda haraç iddiası sonrası destek ziyareti

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kendisinden 100 bin dolar haraç istendiği, defalarca tehdit edildiği belirtilen ve son olarak iş yeri kurşunlanan kuyumcuyu ziyaret etti. Yetkililer, mağdura geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin akışı:

Önce Sanal, Emniyet Müdürü Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Sanal ve Mutlu birlikte kuyumcuya giderek hem yerinde inceleme yaptı hem de iş sahibine destek mesajı verdi. Ziyaret sırasında olayın iddia edilen boyutları tekrar gündeme geldi.

Dayanışma ve güvenlik vurgusu:

Ziyaret, meslek örgütü ile emniyetin dayanışma içinde olduğunu gösterdi. DİKO ve emniyet temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında mağdura destek sundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI (DİKO) BAŞKANI ÖZER SANAL VE DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT MUTLU, KENDİSİNDEN 100 BİN DOLAR HARAÇ İSTENDİĞİ VE DEFALARCA TEHDİT EDİLDİĞİ BELİRTİLEN, İŞ YERİ KURŞUNLANAN KUYUMCUYU ZİYARET ETTİ.