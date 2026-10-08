Kuyumcuya gece saldırısı: haraç iddiası soruşturmayı genişletti

Kuyumcuya yapılan saldırı gece saatlerinde gerçekleşti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanı gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yeri sahibinin sabah dükkanı açmaya çalışırken durumu fark ettiği bildirildi.

Olayın seyri:

Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, iş yerine yönelik ateş açıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimlikleri henüz tespit edilemedi. Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirildi ve güvenlik güçleri caddede geniş çaplı inceleme başlattı.

soruşturmanın kapsamı:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler incelemeye alındı. Ayrıca iş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği yönünde bir iddia olduğu öğrenildi; bu iddia soruşturmanın odağındaki önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçleri, hem kamera kayıtlarını hem de çevredeki tanık ifadelerini değerlendirerek saldırganların tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

Soruşturma devam ederken yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması dikkat çekti, soruşturmanın ilerleyişi takip ediliyor.

DİYARBAKIR’DA GECE SAATLERİNDE BİR KUYUMCU DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. İŞ YERİ SAHİBİNDEN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 100 BİN DOLARLIK HARAÇ İSTENDİĞİ ÖĞRENİLDİ.