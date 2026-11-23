olayın ortaya çıkışı:

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Musa Soyarslan (48), dün akşam saatlerinde evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayı fark eden kişi, Soyarslan'ın kardeşi H.S. (35) olarak belirtildi.

Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Soyarslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede şahsın boğazında, kırık bir bardaktan kaynaklandığı değerlendirilen bir kesik ile kafasında direğe vurulmaya bağlı olduğu iddia edilen darp izleri tespit edildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.S. gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde ağabeyini evde ölü halde bulduğunu ve öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

mağdurun ve şüphelinin geçmişine ilişkin bilgiler:

Soruşturma sırasında edinilen bilgilere göre Musa Soyarslan, 2015 yılında cezaevinden firar ederek eşini silahla vurduğu, daha sonra tekrar cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği kaydedildi.

Ayrıca, gözaltına alınan kardeşi H.S.'nin de cinsel istismar suçundan cezaevine girdiği ve kısa süre önce çıktığı yönünde bilgiler öğrenildi. Bu hususlar soruşturma dosyasına girerken, adli süreçteki tespitler ve otopsi sonuçları bekleniyor.

Soruşturma makamları olay yerindeki delilleri incelemeye devam ediyor; adli tıp raporu ve şüphelinin ifadesi, soruşturmanın yönünü belirleyecek temel unsurlar olarak gösteriliyor.

Evde ölü bulunan şahsın boğazında bardak kesiği, kafasında darp izi tespit edildi