Kuyuya düşen domuzları iş makinesi kovasıyla genç kurtardı

Kuyuya düşen iki domuzun cesur kurtuluşu

Çorum'un Merkez ilçesi Düvenci Beldesi Kaynarca mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arazide otlayan hayvanlarını arayan Süleyman Çetin kullanılmayan sulama kuyusunda iki domuzun mahsur kaldığını fark etti.

haber verilmesi ve müdahale:

Çetin'in durumu bildirmesi üzerine bölgeye Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, belediye personeli ve belde sakinleri ulaştı. Ekipler kısa sürede bir kurtarma planı oluşturdu ve domuzları güvenli şekilde kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

kurtarma anı ve sonrasında:

Belde sakinlerinden Oğuzhan Kaya, iş makinesinin kova bölümüne binerek kuyuya indi ve domuzları arka ayak bileklerinin üzerinden tutarak kovanın yardımıyla kuyudan çıkardı. Kurtarılan hayvanlar daha sonra doğal yaşam alanlarına salındı.

Operasyonu yöneten Necmettin Yalçın, mahsur kalan hayvanları kurtarmak için büyük cesaret ve fedakarlık gösteren Oğuzhan Kaya'yı tebrik etti.

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