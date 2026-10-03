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Lastik kopması taklaya neden oldu: Bozova'da 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sol arka lastiğin kopması sonucu takla atan Fiat Tofaş'ta 5 kişi yaralandı; ekipler müdahale edip yaralıları hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Lastik kopması taklaya neden oldu: Bozova'da 5 kişi yaralandı

kaza ve araç bilgileri:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 63'üncü kilometresi Atatürk Barajı bölgesinde düz yolda seyir halindeyken kaza meydana geldi.

İddiaya göre sürücü Enes T. yönetimindeki 48 KT 880 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sol arka lastiğinin yerinden kopması sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı.

müdahale ve yolcuların durumu:

Kazada araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı; kazanın kesin nedeni ve hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA&#039;NIN BOZOVA İLÇESİNDE DÜZ YOLDA SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ KOPTUĞU İÇİN TAKLA ATAN FİAT...

ŞANLIURFA'NIN BOZOVA İLÇESİNDE DÜZ YOLDA SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ KOPTUĞU İÇİN TAKLA ATAN FİAT TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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