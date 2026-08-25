Nemrut Kalderası millî park ilanıyla koruma kapsamına alındı

Erdoğan'dan nemrut kalderası açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında katıldığı programda önemli bir koruma kararını açıkladı.

"Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası’nı millî park ilan ettik"

ilanın kapsamı ve sınırları:

Açıklamaya göre alınan karar, doğrudan Nemrut Kalderasının bulunduğu alanı kapsıyor ve sınırları Ahlat, Tatvan ve Güroymak olarak belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanın artık millî park statüsünde olduğunu vurguladı.

programın yapıldığı yer ve bağlam:

Belediye bahçesinde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, kararın duyurusunu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki program sırasında gerçekleştirdi. Söz konusu açıklama, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapıldı.

Erdoğan’ın duyurusu, bölgenin korunması ve yönetimine ilişkin resmî statü değişikliğini işaret ediyor; açıklama programın ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası’nı millî park ilan ettik"