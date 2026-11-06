Liderlik sınavı: Galatasaray evinde Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlıyor

maç önizlemesi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler yarın saat 19.00'da RAMS Park’ta karşılaşacak. İki ekip ligde ilk kez birbirleriyle mücadele edecek; daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaşmış ve her takım birer galibiyet almıştı.

maç bilgileri:

Galatasaray ligde şu ana dek 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 25 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak ve sarı-kırmızılılar iç sahada güçlü bir istatistiğe sahip.

form ve istatistikler:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra çıktığı maçlarda kaybetmedi; bu süreçte ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup ederken, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ve Stuttgart'ı da yenmeyi başardı ve 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Evindeki performansla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig’de RAMS Park’ta oynadığı son resmi maçta 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra çıktığı 40 maçta yenilmedi; bu periyotta 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçı kazanırsa iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini egale etmiş olacak.

golcüler ve hücum hattı:

Takımların en önemli hücum silahları Victor Osimhen ile Gift Orban. Osimhen ligde çıktığı 8 maçta 9 gol atarken, Orban 10 maçta 9 gol ile gol krallığında devrede. Galatasaray cephesinde takımın gollerini paylaşma durumu göze çarpıyor; ligdeki 10 maçta attığı 23 gole katkı sağlayan 12 farklı oyuncu şöyle: Victor Osimhen 9, Abdülkerim Bardakcı 2, Gabriel Sara 2, Yunus Akgün 2, Rafael Leao 1, Aleksey Batrakov 1, Mario Lemina 1, Barış Alper Yılmaz 1, Lucas Torreira 1, Roland Sallai 1, Davinson Sanchez 1 ve Deniz Gül 1.

Aleksey Batrakov son dönemde form grafiğiyle öne çıkıyor; 21 yaşındaki Rus futbolcu, son 2 maçta 3 gol attı (Stuttgart karşısında 2, Konyaspor karşısında 1) ve sezon boyunca Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta 5 gol kaydetti.

kadro durumu ve hakem:

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maç men cezası nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek; cezası bu müsabaka ile tamamlanmış olacak.

Ayrıca Galatasaray’da Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların maçta sarı kart görmeleri durumunda, milli maç arası sonrasında İstanbul'da oynanacak Samsunspor karşılaşmasında cezalı olacaklar.

Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olurken, dördüncü hakem Kadir Sağlam olarak açıklandı.

Yarınki karşılaşma, lig tablosunda üst sıraları doğrudan etkileyecek bir liderlik sınavı niteliğinde; hem istatistikler hem de bireysel form durumları maçın kaderini belirleyecek başlıca öğeler olacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE LİGDE İLK KEZ KARŞILAŞACAK. (ARŞİV)