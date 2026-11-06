Dolar 50,1537 +0,06%
Euro 56,0721 -0,18%
Bist 11.320,54 -0,11%
Altın Gram 6.577,46 -0,84%
EUR/USD 1,1177 -0,37%
Brent Petrol 97,58 -0,72%
--°

Valilikte Kütahyalı genç sporcularla buluşma: destek ve moral ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcularını makamında kabul ederek faaliyetlerini dinledi ve başarılar diledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Valilikte Kütahyalı genç sporcularla buluşma: destek ve moral ziyareti

Ziyaret ve karşılama:

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile birlikte, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları ve heyetini makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde Vali Işın, kulübün yürüttüğü sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı ve sporcularla sohbet etti.

Kulüp faaliyetleri ve hedefleri:

Kulüp, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile kuruluşlardan reşit olarak ayrılan gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı branşlarda çalışmalar yürütüyor. Ziyarette, kulübün antrenman düzeni, katılım ve sporcuların gelişimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplam lisanslı sporcu sayısı olarak 52 kişi belirtilirken, bu sporcuların 24'ünün kız, 28'inin erkek olduğu kaydedildi. Bu sayısal veri, kulübün farklı yaş ve cinsiyet gruplarına ulaşma kapasitesine işaret ediyor.

Valinin mesajı ve sporun önemi:

Vali Işın, sporun çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine vurgu yaptı ve genç sporculara başarı dileklerini iletti. Sporcularla birebir ilgilenen Vali, onların motivasyonunu artıracak sözler sarf ederek çalışmalarında başarılarının devamını temenni etti.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Etkinliğin sonunda sporcular tarafından Vali Işın'a üzerinde ismi ve 43 numarası bulunan bir forma hediye edildi; bu jest, ziyaretin samimi atmosferini pekiştirdi.

VALİ IŞIN, KÜTAHYALI GENÇ SPORCULARI KABUL ETTİ

VALİ IŞIN, KÜTAHYALI GENÇ SPORCULARI KABUL ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılarlı bilek güreşçileri dünya şampiyonasından üç madalyayla döndü
images

bayburt’ta 4. kamu spor oyunları grup heyecanı başladı
images

Şenol Güneş'ten Arda Güler değerlendirmesi: ilk beşin içinde yeri olabilir
images

Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da yollar çamur ve çukurlarla hayatı zorlaştırıyor

Avcılar'da tartışma kanlı bitti: sevgilisini bıçakladı, evinde uyuşturucu bulundu

Bağcılarlı bilek güreşçileri dünya şampiyonasından üç madalyayla döndü

Köylüsü konuştu: İhsaniye saldırısında hayatını kaybeden esnafların nedeninin netleşmesi bekleniyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi