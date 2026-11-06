Valilikte Kütahyalı genç sporcularla buluşma: destek ve moral ziyareti

Ziyaret ve karşılama:

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile birlikte, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları ve heyetini makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde Vali Işın, kulübün yürüttüğü sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı ve sporcularla sohbet etti.

Kulüp faaliyetleri ve hedefleri:

Kulüp, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile kuruluşlardan reşit olarak ayrılan gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı branşlarda çalışmalar yürütüyor. Ziyarette, kulübün antrenman düzeni, katılım ve sporcuların gelişimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplam lisanslı sporcu sayısı olarak 52 kişi belirtilirken, bu sporcuların 24'ünün kız, 28'inin erkek olduğu kaydedildi. Bu sayısal veri, kulübün farklı yaş ve cinsiyet gruplarına ulaşma kapasitesine işaret ediyor.

Valinin mesajı ve sporun önemi:

Vali Işın, sporun çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine vurgu yaptı ve genç sporculara başarı dileklerini iletti. Sporcularla birebir ilgilenen Vali, onların motivasyonunu artıracak sözler sarf ederek çalışmalarında başarılarının devamını temenni etti.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Etkinliğin sonunda sporcular tarafından Vali Işın'a üzerinde ismi ve 43 numarası bulunan bir forma hediye edildi; bu jest, ziyaretin samimi atmosferini pekiştirdi.

VALİ IŞIN, KÜTAHYALI GENÇ SPORCULARI KABUL ETTİ