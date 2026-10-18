Limoges'te şiddet: kundaklanan 143 yıllık belediye binasının saat kulesi çöktü

yangın ve yıkım:

Fransa'nın Limoges kentinde dün düzenlenen protestolar sırasında maskeli bir grubun kundaklaması sonucu, kentte 1883'ten bu yana ayakta olan belediye binasında yangın çıktı. Olaylarda çatının büyük bölümü ile binanın ikonik saat kulesi çöktü.

Ülke çapında başlayan ve yaşam pahalılığı ile kamu hizmetlerindeki aksamalara yönelik protestolar, birçok kentte şiddete dönüştü. Limoges'te ise maskeli grupların polisle çatıştığı, iş yerlerinin yağmalandığı ve kamu binalarının hedef alındığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Belediye binasına yönelik saldırıda grubun camları kırdığı ve ana kapıyı yıkmak için koçbaşı kullandığı yetkililerce aktarıldı. Binada başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevlerin yayılması saat kulesinin çökmesine neden oldu.

Yerel itfaiye ve güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen yangın, binanın tarihi yapısında geri dönüşü zor hasarlar bıraktı.

belediye başkanının tepkisi:

Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guerin, yerel polis gücünün birkaç yüz kişilik bir kalabalık karşısında kısa sürede yetersiz kaldığını belirtti. Guerin, saldırının arkasında "lojistik, organizasyon ve önceden planlanmış olma" unsurunun olduğunu söyleyerek olayı kınadı: "Dün belediye binasına yönelik saldırının arkasındaki lojistik, organizasyon ve önceden planlanmış olması benim için katlanılmaz."

Guerin, binayı korumak için yeterli sayıda polis bulunmadığını vurgulayarak, "Belediye binasını korumak için tek bir ulusal polis memurum bile yoktu. Bu ülke kötü durumda, hem de çok kötü durumda ve bunu size söyleyen küçük bir taşra belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından hasarın boyutu ve binanın geleceğine ilişkin değerlendirmeler sürerken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Fransa'nın Limoges kentinde dün gerçekleştirilen protestolar sırasında maskeli bir grubun kundakladığı 143 yıllık belediye binasında çıkan yangın, çatının ve saat kulesinin çökmesine yol açtı.