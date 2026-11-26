etkinliğin düzenlenişi ve hedefi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen "Üniversitede Bir Ders" etkinliği, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlik, lise öğrencilerinin yükseköğretim ortamını yakından tanımalarını, üniversite düzeyindeki ders işleyişini deneyimlemelerini ve mesleki yönelimlerine katkı sunmayı amaçladı.

dersin içeriği ve uygulama alanı

Etkinlik, Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nda gerçekleşti. Öğrenciler, Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından verilen Bilgisayar Destekli Haritacılık dersine misafir öğrenci olarak katılarak ders materyallerini ve laboratuvar uygulamalarını izleme şansı buldu. Ders kapsamında kullanılan yazılımlar ve yöntemler öğrencilere tanıtıldı, haritacılığın temel kavramlarına dair açıklamalar yapıldı.

öğrencilere sağlanan kazanımlar

Program, lise öğrencilerinin hem akademik beklentileri hem de üniversite yaşamına dair farkındalık kazanmalarına katkı sundu. Etkinlik; mesleki ilgi alanlarını keşfetme, eğitim tercihlerine yön verme ve yükseköğretim ortamını gözlemleme imkanı sağladı. Öğrenciler, ders sonrasında gözlemlerini ve sorularını paylaşarak etkinliği değerlendirdi.

Etkinlik, dersin tamamlanmasıyla sonlandırıldı ve organizatörler benzer programların tekrarlanmasının öğrencilerin yönelimleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğini belirtti. Bu tür girişimler, lise ile üniversite arasındaki köprüyü güçlendirmeyi amaçlıyor.

HİSARCIK AİHL ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTE DERSİNE KATILDI