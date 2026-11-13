Kış kapıda: Muş’ta oto lastikçilerde yoğun mesai

Muş'ta oto lastikçiler kış hazırlığıyla doldu

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki düşüş sürücüleri araçlarını kış koşullarına hazırlamaya yönlendirdi. Oto lastikçilerde yazlık lastiklerin kışlıklarla değiştirilmesi trafiğin güvenliği için öncelik kabul edilirken, servislerde yoğun bir mesai gözleniyor.

Ticari araçlar için son tarih:

İşletme sahibi Yasin Tuğal, 15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda uygulanacak kış lastiği zorunluluğu nedeniyle son günlere doğru talebin arttığını belirtti. Tuğal, sürücülerin lastik değişimlerini ertelememesi ve gerekli kontrolleri yaptırması gerektiğini söyleyerek, özellikle ticari araç sahiplerinin bu tarihe kalmadan işlemlerini tamamlamasını tavsiye etti.

Kış bakımında hangi kontroller yapılıyor:

Ustalar lastik değişiminin yanı sıra aracın yağ, antifriz ve akü kontrollerini de gerçekleştiriyor. Lastik değişim ustası Yusuf Bingöl ise her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğunluğun aynı şekilde arttığını vurguladı. Bingöl, Muş'ta kış aylarında hava sıcaklıklarının -20, hatta -30 derecelere kadar düşebildiğini hatırlatarak, sürücülerin araçlarını bu şartlara göre hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Her iki usta da sürücülere lastiklerin diş derinliklerinin ve genel durumunun kontrol ettirilmesini, yağ ve antifriz seviyelerinin gözden geçirilmesini ve akü performansının ölçülmesini öneriyor. Kış lastiklerinin soğuk, yağışlı ve karlı yollarda yol tutuşunu iyileştirdiği, bu nedenle güvenli sürüş için erken hazırlığın önem taşıdığı sıkça vurgulanıyor.

Servislerdeki yoğunluk, bazı iş yerlerinde randevu sisteminin daha sık kullanılmasına neden oldu; ustalar, son güne bırakılan taleplerin gecikmelere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşlar da kışa hazırlığın sadece lastik değişimiyle sınırlı olmadığını, eksiksiz bir kontrol programının sürücülere rahat bir kış dönemi sağlayacağını aktarıyor.

Ustaların ortak çağrısı; sürücülerin son güne bırakmadan araç bakımlarını yaptırmaları ve olası aksilikleri önlemek için erken davranmaları yönünde.

MUŞ’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLAMAK İÇİN OTO LASTİKÇİLERİNİN YOLUNU TUTTU. 15 KASIM’DA TİCARİ ARAÇLARDA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE İŞ YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.