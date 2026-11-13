Yeşiltepe ulaşım yatırımlarıyla yenileniyor

Çalışmaların kapsamı ve hedefleri:

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşiltepe bölgesinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım yatırımlarını gece gündüz yürütüyor ve ilk etapta Cumhuriyet, Atatürk, Gazi ve Koşu mahallelerinde toplam 5 kilometrelik sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Projenin hedefi, altyapısı tamamlanan yolları daha yüksek kalite ve konfora kavuşturarak trafik akışını ve yol güvenliğini artırmak.

Bölgede yürütülen uygulamalar sadece sıcak asfaltla sınırlı kalmıyor; sathi kaplama çalışmalarıyla estetik görünüm ve yol standardı da yükseltiliyor. Yeşiltepe, yedi ayrı mahalleden oluşan, konut ve iş yerlerinin yanı sıra Yeni Adliye Binasına ev sahipliği yapan önemli bir yerleşim alanı olması nedeniyle ulaşım yatırımlarına öncelik veriliyor.

Yerinde inceleme ve yetkililerin değerlendirmesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Geçit eşiğinde Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ve Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özcan Gözene yer aldı. Muhtarlar, belediyenin sözünü tuttuğunu vurgulayarak yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Muhtar Şahin Demirci, altyapı tamamlanan yolların asfaltlanmasına ilişkin verilen sözün yerine getirildiğini belirtirken, Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ekiplere ve başkana teşekkür etti. Bu yerel destek, uygulamaların hız kazanmasında belirleyici oldu.

Mali kaynaklar ve altyapı uyumu:

Başkan Geçit, 2024 yılından bugüne kadar ulaşım yatırımlarına yaklaşık 3 milyar TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Altyapı işleriyle koordinasyonun önemine dikkat çeken Geçit, doğalgaz, elektrik, kanalizasyon ve telekom altyapıları tamamlanan yolların yama dönemini kapatacaklarını ifade etti.

Bunun yanında Avrupa hibe projesi kapsamında Yeşiltepe içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmaları yapıldı; Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ de süreçte önemli roller üstlendi. Bu çok paydaşlı yaklaşım, bölgedeki altyapı eksiklerinin sistemli biçimde giderilmesini sağlıyor.

İmar uygulamaları ve vatandaşlara çağrı:

Başkan Geçit, bölgede yürütülen imar uygulamalarında sona yaklaşıldığını belirterek vatandaşlara askı süreçlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Askı ilanlarının dikkatle izlenmesi ve itiraz süreçlerinin zamanında yürütülmesiyle imar düzenlemeleri hızlıca sonuçlanacak ve bölge yeni yatırımlara daha çabuk kavuşacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yeşiltepe'nin gelişim ve dönüşüm sürecinin ivme kazanacağı, ulaşımın daha akıcı, güvenli ve konforlu hale geleceği vurgulanıyor. Belediye yetkilileri, programın planlandığı şekilde sürmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını bildirdi ve bölge sakinlerine anlayışları için teşekkür etti.

BAŞKAN GEÇİT: “YEŞİLTEPE HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞUYOR”