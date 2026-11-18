İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından etkili olan lodos, İstanbul'da öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Havanın aniden kararmasıyla birlikte birçok noktada yağmur kısa sürede şiddetini artırdı ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Hava değişimi ve uyarılar:

Yetkililerin verdiği uyarılar sabahtan itibaren devam ediyordu; yine de öğleden sonra yaşanan ani değişim, açık havada olanları zor durumda bıraktı. Kimileri yağmura aldırış etmeyip yürümeye devam ederken, bazı vatandaşlar tişört veya çantalarıyla kendilerini korumaya çalıştı.

Trafik ve günlük hayata etkileri:

Yağışın başlamasıyla trafikte yer yer yoğunluk görüldü. Özellikle Avrupa Yakası'nda aniden bastıran sağanak, toplu taşıma ve kara yollarında akışı etkiledi. Yetkililer, ani yağışlara karşı tedbirli olunmasını ve gün içinde yayınlanan uyarıların takip edilmesini hatırlattı.

Gün içinde devam eden lodosun ardından ortaya çıkan bu kısa fakat etkili sağanak, metropoldeki günlük yaşamı anlık olarak aksattı; yetkililer yeni meteorolojik gelişmeler için takip çağrısı yaptı.

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNİN YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN LODOSUN ETKİLİ OLDUĞU İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR BAŞLADI. HAVANIN KARARMASIYLA BİR ANDA BASTIRAN YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.