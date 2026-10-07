Lösemiyi yenen Egemen okul sıralarına döndü

Egemen artık okul sıralarında

Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde eğitim gören 9 yaşındaki Egemen Berk, 5,5 yıllık lösemi tedavisini atlatmasının ardından üç yıl süren evde eğitimin son bulmasıyla okula geri döndü. 29 Ekim İlkokulu öğrencisi Egemen, Rize Sahili'nde 4 Haziran'da adına düzenlenen balon ve uçurtma şenliğiyle de hastalığı yendiğinin kutlandığı günleri geride bıraktı.

evde eğitim ve tedavi süreci:

Egemen, tedavi sürecinde yaklaşık 41 ay boyunca hem hastanede hem de evde eğitim aldı. Bu dönemde öğretmenlerin desteğiyle derslerine devam eden çocuk, sağlık durumu düzelince okul ortamına yeniden başladı. Evde geçen yılların ardından sınıfa katılması hem ailesi hem de okul çevresi için duygusal bir dönüm noktası oldu.

aile ve okuldan gelen tepkiler:

Egemen'in babası Sinan Berk, oğlunun iyileşip okul ortamına dönmesinin tarifsiz bir mutluluk olduğunu söyledi: 'Yaklaşık çok uzun zamanda yani 41 ay boyunca hem hastanede mücadele verirken aynı zamanda da sağ olsun kıymetli öğretmenlerimizin sayesinde evde eğitimimize de devam ettik. Bu yıl da nasip oldu, şükürler olsun ki oğlumuz iyileşti ve bu yıl arkadaşlarıyla okul ortamına kavuştu. Yani yaramazlıklarını da anlatıyor, derslerini de anlatıyor.'

Sınıf öğretmeni Selçuk Erdoğan ise öğrencisinin okula başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: 'Egemen, 1. sınıftan beri bizim listemizdeydi ama hastalığı sebebiyle okula gelemiyordu. Hatta arkadaşları isim listesinde ismini gördüğü zaman, "Egemen kim?" diye soruyorlardı. Çok şükür ki sağlığına kavuştu, okula başladı. Okulda olması, arkadaşlarıyla oynaması, teneffüslerde koşturması bizi çok mutlu ediyor.'

Egemen'in okula dönüşü, hem ailesi hem de okul camiası için umut ve sevinç kaynağı olurken, çocukların sosyal hayata ve eğitimine yeniden katılımının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

RİZE'DE 5,5 YILDIR MÜCADELE ETTİĞİ LÖSEMİ HASTALIĞINI YENEN 9 YAŞINDAKİ EGEMEN BERK, 3 YIL SÜREN EVDE EĞİTİMİN ARDINDAN OKULUNA VE ARKADAŞLARINA KAVUŞTU.