Lübnan’da yayın yapan muhabir Nebatiye çevresindeki hava saldırısında yaralandı

lübnan’da al-manar muhabiri canlı yayında hedef alındı

Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, Lübnan'da, Nebatiye çevresine düzenlenen bir hava saldırısı sırasında canlı yayında hedef alındı. Saldırıda yaralanan Shabib, olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

saldırı anı ve yayın kaydı:

Saldırı anı anbean kayıt altına alındı; patlamanın hemen ardından yayın kesildi. Görüntülerde patlamanın etkisi ve anındaki kaos yansırken, yayın sonrasında ekiplerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

bölgesel gerilim ve medya hedefleri:

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ederken bir gazeteci daha saldırıların hedefi oldu. Haberde adı geçen kanalın Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtiliyor; olay, bölgedeki gerilimin medya çalışanlarına yansımalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkili makamlar ve kanal tarafından yapılan resmi açıklamalar ile saldırının ayrıntıları ve Shabib'in sağlık durumu hakkında ek bilgiler bekleniyor. Olay, sahada görev yapan gazetecilerin güvenliği ve çatışma bölgelerinde yayın yapmanın riskleri konusunda yeni soruları gündeme taşıdı.

Lübnan’da Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Shabib, saldırıda yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.