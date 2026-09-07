Marmaris törenle uğurladı: Kıbrıs gazisi Yusuf Yavuzer için son görev

marmaris'te törenle veda

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve emekli denizaltı astsubay Yusuf Yavuzer, Armutalan Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Dualar eşliğinde gerçekleşen törende Yavuzer'in vefatı sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

protokol ve katılımcılar:

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, gaziler, ilçe protokolü ile Yavuzer'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, merhum için edilen dualara eşlik ederek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

toplumsal tepki ve başsağlığı:

Kaymakam Nurullah Kaya ve ilçe protokolü cenaze töreninde Yavuzer ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Yavuzer'in vefatı, Marmaris topluluğunda üzüntüyle karşılandı ve taziyeler yoğun şekilde sürdü.

MARMARİS’TE KIBRIS GAZİSİ YAVUZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI