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M tipi ceza infaz kurumunda kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

Bayburt ŞÖNİM, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline 6284 sayılı kanun, önleyici tedbirler ile Alo 183, KADES ve 112 hatları kullanımını anlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

M tipi ceza infaz kurumunda kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

eğitimin içeriği:

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personellerince verilen seminerde, şiddetin tanımı, etkileri, türleri ve nedenleri ele alındı. Katılımcılara Türkiye’de ve dünyada şiddetin yaygınlığına ilişkin genel değerlendirmeler sunularak, vakalara yaklaşımda dikkat edilmesi gereken temel hususlar aktarıldı.

Program kapsamında özellikle 6284 sayılı kanun çerçevesinde uygulanan önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının kapsamı ve hukuki boyutları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Eğitim, ceza infaz kurumlarında karşılaşılabilecek olası senaryolara yönelik uygulamalı örneklerle desteklendi.

başvuru kanalları ve kamu personelinin sorumlulukları:

Seminerde şiddete tanık olma veya şiddete maruz kalma durumunda başvurulabilecek mekanizmalar üzerinde duruldu. Katılımcılara Alo 183, KADES ve 112 gibi destek ve ihbar kanallarının nasıl kullanılacağı, hangi durumlarda hangi hattın tercih edileceği hakkında pratik bilgiler verildi.

Ayrıca eğitimde, kamu personelinin kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki görev ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler netleştirildi. Personelin farkındalığını artırmak, erken müdahale ve mağdur destek süreçlerinin etkinliğini yükseltmek amaçlandı.

Seminer, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin katılımıyla tamamlanarak, kurum içi uygulamaların güçlendirilmesi ve şiddet vakalarına karşı koordineli bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflendi.

CEZAEVİ PERSONELİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ANLATILDI

CEZAEVİ PERSONELİNE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ANLATILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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