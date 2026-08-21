Mabel Matiz yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Soruşturma ve serbest bırakılma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkı klibi ile şarkı sözlerinin birlikte değerlendirildiğinde 'müstehcenlik' suçu kapsamında kaldığı değerlendirmesiyle resen soruşturma başlattı. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında yürütülen inceleme bu kapsamda ilerliyor.

Çağlayan'daki ifade süreci:

Fatih Karaca, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıktaki işlemlerini tamamladı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı ve bu tedbir kapsamında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Adli kontrolün kapsamı ve sürecin ilerleyişi:

Uygulanan adli kontrol, soruşturma sürecinde kişinin seyahatini sınırlayan bir tedbirdir; hüküm anlamına gelmez. Soruşturmanın bundan sonraki aşamaları delil incelemesi ve savcılık-hakim değerlendirmelerine bağlı olarak şekillenecektir. Kamuoyuna yansıyan bilgiler soruşturmanın başlatıldığını ve Karaca'nın yurt dışı çıkışının kısıtlandığını göstermektedir.

"Ha Leylim" şarkı klibine soruşturma başlatılan Mabel Matiz serbest bırakıldıiyle serbest bırakıldı.