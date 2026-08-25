Hafta boyu süren denetimlerde jandarma 28 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar jandarma denetimleri

Afyonkarahisar'da son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı.

yakalananlar ve yasal süreç:

Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri mahkemelerce yargılanmak üzere yönlendirme yapıldı. Sevk edilenlerden 15'i, mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğerleri hakkında adli süreçler devam ediyor.

denetim yöntemi ve kapsam:

Operasyonlar, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen yol kontrol ve devriye faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Ekipler belirlenen güzergâhlarda ve riskli noktalarda yapılan kontroller sonucu aranan şahısları tespit etti.

Edinilen bilgilere göre olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 28 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.