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Mağdurun sesi: change oto dolandırıcılığında adalet talebi

İstanbul merkezli operasyonda 17 şüpheli yakalandı; 61 olayda yaklaşık 120 milyon liralık 'change oto' dolandırıcılığı ortaya çıktı, mağdurlar ceza istiyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mağdurun sesi: change oto dolandırıcılığında adalet talebi

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, şasi ve motor numaralarını ağır hasarlı araçlardan alınan parçalarla uyarlayarak satışa çıkaran şebekeye yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alınırken, araştırmada toplam 61 ayrı olay tespit edildi ve zararın yaklaşık 120 milyon lira olduğu bildirildi.

Adres aramalarında şebekeye ait olduğu belirtilen yerlerde bir pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. Ayrıca bazı şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını ev duvarlarına astıkları kayda geçti. Yetkililer, delil toplama ve araçların incelenmesi süreçlerini sürdürüyor.

şebekenin çalışma yöntemi ve tespit edilen deliller:

Soruşturmaya göre, şüpheliler ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını, hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak sahte kayıtlar oluşturuyordu. Bu düzenekle satışa çıkarılan araçlar, alıcılar tarafından normal araç sanılarak satın alınıyor; mağdurlar işlemin ardından gerçek durumla polis incelemesi sırasında karşılaşıyordu.

Operasyon sırasında ele geçen materyaller ve teknik inceleme raporları, suç şebekesinin sistematik çalıştığını gösteriyor. Ayrıca kolluk güçleri bazı mağdur anlatımlarını da soruşturmaya dahil etti.

mağdurun anlatımı ve talepleri:

Mağdur Bekir Ateş, Mayıs ayında internette gördükleri bir aracı beğenip satın aldıklarını, üç ay boyunca kullandıktan sonra polisin arayıp aracın incelenmesi gerektiğini söylemesiyle gerçek durumu öğrendiklerini aktardı. Ateş, aracın Teknik Üniversite’de yapılan incelemede "change" olduğu tespit edildiğini ifade etti ve şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

Ateş, aracı alabilmek için altınlarını bozdurduğunu belirterek yaşananların kendileri için ağır bir mağduriyet yarattığını vurguladı: "Araçta hiçbir kaza belirtisi yoktu, şüphelenmedik. Birikimimizi, altınlarımızı bozdurarak aracı aldık. Çok kötü bir durum. Kimsenin başına gelmesini istemem."

Yetkililer ve mağdurlar, soruşturmanın tamamlanmasını ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini bekliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gözaltılar veya yeni delillerin ortaya çıkması ihtimali bulunuyor.

ŞEBEKEDEN ARAÇ SATIN ALARAK MAĞDUR OLAN BEKİR ATEŞ, ALTINLARINI BOZDURARAK ALDIĞI ARACIN &quot;CHANGE&quot;...

ŞEBEKEDEN ARAÇ SATIN ALARAK MAĞDUR OLAN BEKİR ATEŞ, ALTINLARINI BOZDURARAK ALDIĞI ARACIN "CHANGE" OLDUĞUNU POLİSLERİN ARAMASIYLA ÖĞRENDİĞİNİ BELİRTEREK ŞÜPHELİLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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