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Erciyes Üniversitesi ve Andican Tıp Enstitüsü arasında ortak eğitim ve öğrenci hareketliliği protokolü

Erciyes Üniversitesi ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü, akademik iş birliği ve öğrenci değişimini kapsayan protokolü rektörler düzeyinde imzaladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Emre Koç

Erciyes Üniversitesi ve Andican Tıp Enstitüsü arasında ortak eğitim ve öğrenci hareketliliği protokolü

Protokol töreni gerçekleşti:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü arasında akademik iş birliği protokolü, ERÜ Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile Özbekistan Andican Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç katıldı. Her iki rektör de protokolün iki kurum için faydalı olmasını diledi ve iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hedefler ve kapsam:

İmzalanan protokol; akademik iş birlikleri, eğitim programlarının paylaşımı ve öğrenci değişimi gibi başlıkları kapsıyor. Anlaşmanın öncelikli amacı, iki kurum arasında eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerde karşılıklı etkileşimi güçlendirmek olarak belirtildi.

İmza ve takip süreci:

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile Prof. Dr. Madazimov Madamin Müminoviç tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı. Taraflar, protokolün uygulanmasına ilişkin sonraki adımları planlamak üzere iş birliğini ilerletmeyi öngörüyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) İLE ÖZBEKİSTAN ANDİCAN DEVLET TIP ENSTİTÜSÜ ARASINDA AKADEMİK VE...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) İLE ÖZBEKİSTAN ANDİCAN DEVLET TIP ENSTİTÜSÜ ARASINDA AKADEMİK VE ÖĞRENCİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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