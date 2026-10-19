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Mahalle mahalle ördüğümüz ortak akıl Denizli’nin gücü diyen Çavuşoğlu muhtarları kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarların yerel demokrasideki önemini vurgulayarak teşekkür etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mahalle mahalle ördüğümüz ortak akıl Denizli’nin gücü diyen Çavuşoğlu muhtarları kutladı

Başkan Çavuşoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm muhtarların gününü kutladı. Çavuşoğlu, muhtarların yerel yönetimle vatandaş arasında köprü olduğunu ve kentin yönetiminde oynadıkları rolün altını çizdi.

Muhtarların rolüne vurgu:

Başkan Çavuşoğlu mesajında, muhtarlık müessesesini sadece bir idari birim olarak görmediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Mahalle mahalle ördüğümüz bu ortak akıl, Denizli’mizin en büyük gücüdür" ifadesiyle muhtarların mahallelerin hafızasını tutma, sorunlara yerinde çözüm üretme ve halkın taleplerini aktarma görevine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana muhtarları çalışma arkadaşı ve Denizli’yi birlikte inşa ettikleri yol arkadaşları olarak gördüklerini; her mahallenin kendine has dokusunu korurken muhtarların sorunları kalıcı biçimde çözme gayretinin övgüyü hak ettiğini söyledi.

Teşekkür, birlik çağrısı ve anma:

Denizli genelinde hizmet ağını güçlendiren muhtarlara şükranlarını sunan Çavuşoğlu, gece gündüz demeden mahallenin huzuru ve refahı için çaba sarf eden muhtarlara teşekkür etti. Mesajının sonunda Başkan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı inançla, aynı kararlılıkla Denizli’miz için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ayrıca ebediyete intikal eden muhtarların rahmetle anıldığını belirten Çavuşoğlu, görevi başındaki muhtarlara çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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