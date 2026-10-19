Mahallede dip bucak temizlikle Bolvadin'de hijyen seferberliği ilerliyor

Bolvadin'de hijyen çalışmaları
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde hijyen ve çevre düzenini sağlamak amacıyla yürütülen temizlik seferberliğini Yeni Mahalle'de sürdürdü.
çalışmanın kapsamı:
Bolvadin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin cadde, sokak ve kamuya açık alanlarında dip bucak temizlik gerçekleştirdi.
Mahallede biriken çöpler titizlikle toplanırken, yollar ve kaldırımlar temizlenerek çevre düzeni yeniden sağlandı.
etkiler ve amaç:
Yapılan temizlik çalışması mahalle sakinlerinin yaşam alanlarını doğrudan hedef alırken, ekiplerin müdahalesi sayesinde çevre düzeni yeniden sağlandı ve hijyen koşulları iyileştirildi.
AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE HİJYEN VE ÇEVRE DÜZENİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA YENİ MAHALLE İLE DEVAM EDİYOR.
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