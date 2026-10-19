Mahallenin sesi: muhtarın görevi hizmet, makam değil

Bilecik'te muhtarlar günü töreni

Bilecik’te Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törenin ardından konuşan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, muhtarların tarihsel rolüne ve güncel beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

muhtarın aracı rolü:

Çınar, muhtarların 1829 yılından bu yana köy ve mahallelerde vatandaş ile devlet kurumları arasındaki ilişkilerde aracı bir pozisyon üstlendiğini hatırlattı. Bu rolün, mahalle ve köy ihtiyaçlarının tespitinde, sorunların yerinde görülmesinde ve ilgili kurumlarla iletişim kurulmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Konuşmasında Atatürk’ün Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Çınar, muhtarlığın siyasi bir paye değil, günlük hizmetlerin yürütülmesinde aktif bir temsil olduğunu belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim 2021 tarihli Muhtarlar Günü mesajından alıntı yaparak muhtarların konumunu örnekledi: ’Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahallesi ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var’.

talepler ve sorumluluk vurgusu:

Çınar, muhtarların taleplerinin dikkate alınması ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklarla uyumlu çalışmanın, mahalle ve köylerin altyapı, yol ve hizmet ihtiyaçlarının çözümünü hızlandıracağını söyledi. Vatandaşın taleplerinin ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi ve muhtarlarla ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Öne çıkan ifadelerinden biri olarak Çınar şu mesajı verdi: "Bizim talebimiz makam değil, hizmettir. İmtiyaz değil, imkândır. Söz değil, çözümdür." Muhtarların taleplerini kişisel beklenti olarak değil, toplumun ortak ihtiyacı olarak sunduklarını belirtti.

Konuşmasında muhtarların üzerine düşen sorumlulukları da hatırlatan Çınar, herkesin eşit ve adaletli davranması, görevlerin dürüstlükle yerine getirilmesi ve halka duyulan güvenin korunmasının zorunlu olduğunu söyledi. "Muhtarlık bir unvan değil, bir sorumluluktur."

Çınar, farklı mahallelerde görev yapan muhtarların ortak sorunlarda dayanışma göstermesi gerektiğini; birlikte hareket etmenin seslerini güçlendireceğini ve sorunların çözümünü kolaylaştıracağını ifade etti. Konuşmasını, mahallelerde ve köylerde huzurun, dayanışmanın ve güvenin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek tamamladı.

MUHTAR ÇINAR, "BİZİM TALEBİMİZ MAKAM DEĞİL, HİZMETTİR, İMTİYAZ DEĞİL, İMKÂNDIR"