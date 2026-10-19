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Mahsur kalan İHH gönüllülerine yerli dronla erzak desteği

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerine AFAD, yerli ve milli dronla yaklaşık 25 kiloya kadar erzak ulaştırdı; kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mahsur kalan İHH gönüllülerine yerli dronla erzak desteği

Mahsur kalan İHH gönüllülerine yerli dronla erzak desteği

olay ve arama kurtarma çalışmaları:

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, İHH bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çalışmalar sırasında ekipler, zorlu ve engebeli arazide grubun bulunduğu noktaları havadan dron ile tespit etti. Sarp arazideki müdahale sonucunda mahsur kalanlar arasında bulunan 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Ancak grupta yer alan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği ve cansız bedenine ulaşılarak bölgeden çıkarıldığı bildirildi.

dronla erzak ulaştırma:

Mahsur kalan diğer 10 kişinin, kurtarılanların bulunduğu bölgeden farklı bir noktada olduğu belirtildi. Bugün sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda ekipler hem kara hem de hava unsurlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AFAD tarafından yerli ve milli olarak tanımlanan dev bir dron kullanılarak mahsur kalanlara erzak gönderildi. Söz konusu dronun yaklaşık 25 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunuyor; içine gıda ürünlerinin konulduğu poşetler bağlanarak havalandırıldı ve tespit edilen bölgeye yollandı.

Kurtarma ekipleri, tespit ve ulaşım çalışmalarını sürdürürken, AFAD yetkilileri ile saha ekipleri arasında koordinasyonun devam ettiği, bölgedeki arama ve yardım faaliyetlerinin öncelik sırasına göre yürütüldüğü aktarıldı.

MAHSUR KALAN 10 KİŞİ İÇİN BÖLGEYE DRON İLE ERZAK GÖNDERİLDİ.

MAHSUR KALAN 10 KİŞİ İÇİN BÖLGEYE DRON İLE ERZAK GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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