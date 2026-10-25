Dolar 49,7436 +0,05%
Euro 55,7635 +0,02%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.409,81 -1,29%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Malatya barosunda yeni dönem: Gökhan Ulu başkan seçildi

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimi Gökhan Ulu kazandı; yaklaşık 830 delege oy kullandı ve baro organları için 66 kişi aday oldu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 23:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya barosunda yeni dönem: Gökhan Ulu başkan seçildi

seçim otelde gerçekleşti:

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu, bir otelde gerçekleştirildi ve yapılan seçimde Gökhan Ulu baronun yeni başkanı olarak belirlendi. Mevcut başkan Onur Demez bu seçimde aday olmadı, yarış Gökhan Ulu, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ve Murat Görgeç arasında geçti.

seçime katılım ve aday sayısı:

Baronun yaklaşık 1.200 delegesi bulunurken genel kurula katılan yaklaşık 830 delege oy kullandı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde baro organları için toplam 66 kişi aday oldu ve oylar sayıldıktan sonra başkanlık sonucu netleşti.

oy dağılımı ve başkanın ilk sözleri:

Oy sayımının ardından Gökhan Ulu 410 oy alarak başkanlığa seçildi; diğer adaylardan Murat Görgeç 269, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ise 148 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Ulu, kendisine destek veren meslektaşlarına, ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Ulu, baroyu birlikte yöneteceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Biz bu yola çıktığımızda yaklaşık 12 yıl önce 4-5 kişiydik. Bu yol hizmet yarışının yolu. Biz bu hizmet yarışında bir kere daha sizlerin teveccühüyle seçildik. Bundan sonra Malatya Barosu’nu hep birlikte yöneteceğiz".

MALATYA BAROSU&#039;NUN YENİ BAŞKANI GÖKHAN ULU OLDU

MALATYA BAROSU'NUN YENİ BAŞKANI GÖKHAN ULU OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı
images

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü
images

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı
images

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı