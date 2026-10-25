Malatya barosunda yeni dönem: Gökhan Ulu başkan seçildi

seçim otelde gerçekleşti:

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu, bir otelde gerçekleştirildi ve yapılan seçimde Gökhan Ulu baronun yeni başkanı olarak belirlendi. Mevcut başkan Onur Demez bu seçimde aday olmadı, yarış Gökhan Ulu, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ve Murat Görgeç arasında geçti.

seçime katılım ve aday sayısı:

Baronun yaklaşık 1.200 delegesi bulunurken genel kurula katılan yaklaşık 830 delege oy kullandı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde baro organları için toplam 66 kişi aday oldu ve oylar sayıldıktan sonra başkanlık sonucu netleşti.

oy dağılımı ve başkanın ilk sözleri:

Oy sayımının ardından Gökhan Ulu 410 oy alarak başkanlığa seçildi; diğer adaylardan Murat Görgeç 269, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ise 148 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Ulu, kendisine destek veren meslektaşlarına, ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Ulu, baroyu birlikte yöneteceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Biz bu yola çıktığımızda yaklaşık 12 yıl önce 4-5 kişiydik. Bu yol hizmet yarışının yolu. Biz bu hizmet yarışında bir kere daha sizlerin teveccühüyle seçildik. Bundan sonra Malatya Barosu’nu hep birlikte yöneteceğiz".

MALATYA BAROSU'NUN YENİ BAŞKANI GÖKHAN ULU OLDU