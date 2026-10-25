Bakan Kacır paylaştı: SİPER-2 havadayken rotasını değiştirip hedefi imha etti

Test videosu ve paylaşım:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe kapsamında geliştirilen füze SİPER-2'nin yeni atış testine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan videoda, fırlatıldıktan sonra uçuş sırasında hedef bilgisinin güncellendiği ve füzenin rotasını değiştirerek yeni hedefi imha ettiği görüldü.

Atışın teknik önemi:

Görüntüler, SİPER-2'nin uçuş sırasında hedef verisini güncelleyebilme ve buna göre yönlenme kabiliyetini doğruluyor. Bu yetenek, çok katmanlı hava savunma mimarilerinde uzun menzilli tehditlere karşı esneklik ve etkinlik sağlıyor; sistemin keşif ve komuta kontrol entegrasyonunu doğrudan etkiliyor.

Bakanın değerlendirmesi:

Bakan Mehmet Fatih Kacır paylaşımında şunları kaydetti: "SİPER-2 Çelik Kubbe’nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve millî sistemlerle güçlenirken, SİPER-2’nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Paylaşım, Türkiye’nin yerli ve millî hava savunma yeteneklerine vurgu yaparken, testin başarıyla tamamlandığını ve entegrasyon kapasitesinin arttığını gösteriyor. Uzman çevreler de bu tür dinamik hedef güncellemelerinin, modern hava savunma operasyonlarında kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN YERLİ TEKNOLOJİYLE GELİŞTİRDİĞİ ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÇELİK KUBBE, FÜZELERİNİN KABİLİYETİYLE GELİŞİYOR. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR; ÇELİK KUBBE FÜZESİ SİPER-2’NİN HAVADAYKEN HEDEF DEĞİŞTİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI.