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Malatya çiftçileri domuz sürülerine karşı gece nöbeti tutuyor

Malatya'da yerleşimlere kadar inen domuz sürüleri tarlalara zarar verince çiftçiler geceleri tüfekle nöbet tutup yetkililerden önlem istiyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya çiftçileri domuz sürülerine karşı gece nöbeti tutuyor

Malatya'da kayısı bahçesinde domuz sürüsü görüntülendi:

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Şanlıkaya-Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde, çok sayıda domuzun bahçeye girip dolaştığı görüntülendi. Sürü bir süre bahçede kaldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

çiftçilerin gece nöbeti ve zarar tespitleri:

Bölgede yaşayan çiftçiler, domuz sürülerinin tarlalara, bahçelere ve ekili alanlardaki sebze ile meyvelere büyük zarar verdiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde bahçelere giren sürüler nedeniyle ürünlerini korumakta zorlandıklarını söyleyen üreticiler, bazı geceler tüfekle nöbet tuttuklarını ifade etti.

yetkililerden alınması istenen önlemler:

Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi ve domuz sürülerinin yerleşim yerlerine kadar inmemesi için yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor. Bölge sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için çözüm beklediklerini belirtti.

MALATYA&#039;DA TARLALARI VE BAHÇELERİ DOMUZ SÜRÜLERİNİN HEDEFİ OLAN ÇİFTÇİLER, ÜRÜNLERİNİ KORUMAK İÇİN...

MALATYA'DA TARLALARI VE BAHÇELERİ DOMUZ SÜRÜLERİNİN HEDEFİ OLAN ÇİFTÇİLER, ÜRÜNLERİNİ KORUMAK İÇİN GECELERİ TÜFEKLE NÖBET TUTMAYA BAŞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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