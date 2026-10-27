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malatya için kuvvetli yağış uyarısı yayımlandı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 28 Ekim 00.00–29 Ekim 10.00 arasında Malatya genelinde kuvvetli, güney ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

malatya için kuvvetli yağış uyarısı yayımlandı

meteorolojiden kritik uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya genelinde kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu. Açıklamada, yağışların 28 Ekim Çarşamba 00.00 ile 29 Ekim Perşembe 10.00 saatleri arasında etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

etki süresi ve riskli ilçeler:

Genel olarak Malatya'da kuvvetli yağış beklenirken, kentin güney kesimlerinde bazı anlarda yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği kaydedildi. Özellikle Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Doğanşehir ilçeleri için daha yoğun yağış riski vurgulandı.

muhtemel olumsuzluklar ve öneriler:

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi tehditlerin oluşabileceği ifade edildi. Ayrıca ulaşımda aksama ve hortum riskine karşı da dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlara, olası su baskını ve akarsu kenarlarından uzak durma, araç kullanımında temkinli olma ve anlık meteorolojik uyarıları takip etme çağrısı yapıldı. Ayrıca, düşük bölgelerde taşkın riski bulunan yerlerde gerekli önlemlerin alınması, dışarıda park edilen araçların güvenli yerlere alınması önerildi.

Yerel yetkililer ve acil durum birimleri tarafından yapılacak bilgilendirmeler ile yönlendirmelerin takip edilmesi, bireysel tedbirlerin etkinliği açısından önem taşıyor.

MALATYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MALATYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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