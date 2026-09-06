Malatya Yeşilyurtspor yeni sezonu Enes Nalbantoğlu ile açtı

maç özeti

Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig 3. Grup 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip maça etkili başladı ve aradığı golü 11. dakikada yeni transfer Enes Nalbantoğlu ile buldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Malatya temsilcisi sahadan galip ayrıldı. Maçı Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Onur Bingöl yönetti ve skor 90 dakika boyunca değişmedi.

gol ve maçın dönüm anları:

Enes Nalbantoğlu'nun erken gelen golü, Malatya'nın ritmini belirledi; sonrasında ekip savunmasını düzenleyip kontrollü biçimde oyunu yönlendirdi. Diyarbekirspor rakip alanı zaman zaman zorladı ancak aradığı eşitlik golünü bulamadı.

sezona yansımaları:

Deplasmanda alınan bu 3 puan, Malatya Yeşilyurt Spor için moral ve özgüven sağlayacak bir başlangıç oldu. İlk haftadan gelen galibiyet, takımın lig sürecinde hedeflerine ulaşma açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, TFF 3. LİG 3. GRUP’TA 2026-2027 SEZONUNUN İLK HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI DİYARBEKİRSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEREK SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI.