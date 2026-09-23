Malatya'da 7 yıl sonra tarım fuarı yeniden açılıyor

fuarın dönüşü ve hazırlıklar:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, pandemi ve 6 Şubat depremleri nedeniyle 7 yıldır gerçekleştirilememesinin ardından 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Mişmişpark Fuar Alanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Lansman toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı; toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile fuarın paydaş kurumlarının temsilcileri katıldı.

katılım, program ve beklentiler:

Fuarda yaklaşık 100 firmanın sözleşme imzaladığı, 150 standın açılmasının beklendiği bildirildi. Organizasyonun beş gün süreceğini aktaran Sami Er, «Tarım teknolojilerinden hayvancılık ekipmanlarına, tohumdan sulama sistemlerine, yem ürünlerinden gıda sektörüne kadar geniş bir yelpazede yerli ve yabancı firmalarımızı bir araya getiriyoruz» ifadelerini kullandı. Fuarın sadece ürün sergileme amacı taşımayacağı; Minik Çiftçiler alanı, drone gösterileri, akıllı sulama uygulamaları, çiftçi buluşmaları, uzman eğitimleri, mini tarla ve tohum ekme atölyeleri gibi etkinliklerle zenginleştirileceği vurgulandı.

belediyenin tarımsal yatırım ve altyapı çalışmaları:

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik yürüttüğü projelere ilişkin bilgi veren Er, bugüne kadar 164 milyon lira bedelle 22 bin 690 metre kapalı ve 38 bin 271 metre açık sulama kanalı, 110 sulama havuzu ile 260 metreden fazla PVC boru döşeme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Beydağı ağaçlandırma projesi kapsamında 10 binin üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğu kaydedildi.

İlçelerde ise 268 milyon lira bedelle 205 yeni sulama havuzu ile 339 bin metreden fazla PVC boru döşeme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kırsal hizmetler kapsamında üreticilerin ürünlerini pazara taşıyan yollarda 945 kilometre asfalt ve 261 kilometre yol açma ve genişletme çalışması yapıldığı ifade edildi. Er, tarıma yönelik toplam yatırımın 2 milyar 359 milyon lira'ya ulaştığını belirterek, fuarın Malatya ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını beklediklerini ve organizasyonda emeği geçen kurum ile kuruluşlara teşekkür etti.

MALATYA TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI KAPILARINI AÇIYOR