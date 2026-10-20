Malatya'da Çöşnük kavşağında aniden duran araç zincirleme kazaya yol açtı: üç yaralı

Olayın gelişimi:

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen bir aracın aniden durması üzerine aynı yönde seyreden araçlar birbirine girdi. Aralarında bir servis aracının da bulunduğu 6 araç zincirleme şekilde çarpıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı; kazada yaralanan üç kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavilerine başlandı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı ve yetkililer akışı düzenleyerek güvenliği sağladı. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın kesin sebebine ilişkin çalışmalar sürüyor.

MALATYA'DA 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.