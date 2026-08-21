Malatya’da işletme kendi inşaatını yıktırdı: beton kalitesi can güvenliğini riske attı

Denetimlerde zayıf beton tespit edildi:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Malatya Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren 105 dairelik projede yapılan kontroller sonucunda beton kalitesinin yetersiz olduğu belirlendi. Projeyi üstlenen Keleşoğlu firması yetkilileri, temel ve kolon aşamalarında alınan karot numunelerinin Yapı Denetim firması ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında analiz edildiğini bildirdi.

Proje gereği olması gereken C37 sınıfı beton yerine testlerde çoğunlukla C19, bazı noktalarda ise C13 ve C14 seviyelerine kadar gerileme saptandı. Şantiye sorumlusu Mustafa Erdoğan, taşıyıcı kolonlara balyozla vurduklarında betonun adeta un ufak olduğunu ve toz-duman olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Firma inisiyatifi ve alınan kararlar:

Durumu fark eden firma yetkilileri inşaatı durdurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu ve kendi projeleri için yıkım kararı çıkartılmasını talep etti. Mustafa Erdoğan, bu kararı alınmasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Normalde kırıcıların bile günlerce zorlandığı C37 kalitesinde bir beton olması gerekiyordu. Ancak balyozla vurduğumuz an ana kirişler ve taşıyıcı kolonlar toz duman oluyor. İçindeki çimentodan ve malzemeden çalındığı apaçık ortada. Müteahhit firmamız bu vebali taşımamak için bilinçli olarak kendi inşaatını şikayet etti ve bu şekilde devam edemem diyerek yıkım sürecini başlattı."

Hukuki süreç ve çelişkili raporlar:

Karot testleri ve yerinde tespitlerin ardından süreçte bir çelişki ortaya çıktı. Firma ve ilk testlerde beton kalitesinin C13–C19 aralığında olduğu bildirilirken, bazı bilirkişi raporlarında C67 şeklinde bir değerlendirme yer aldı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yıkım ruhsatı bulunmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve alınan ek karot numunelerinin laboratuvar sonuçları tamamlanana dek yıkım işlemi geçici olarak durduruldu.

Erdoğan, projede risk altında olacak insan sayısına dikkat çekerek, "Burada 105 daire var, en az 210 insan yaşayacak" ifadelerini kullandı ve yetkililerden adli süreci hızlandırmalarını talep etti. Firma yetkilileri, hem malzeme hem de işçilik açısından eksikliklerin netleşmesi halinde projenin güvenlik gerekçesiyle yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Olay, deprem sonrası yürütülen dönüşüm çalışmalarında denetim ve kalite kontrolün önemini bir kez daha gözler önüne serdi; firmanın kendi inşaatını şikayet ederek süreci başlatması ise dikkat çekici bir adım olarak kayıtlara geçti.

MALATYA'DA 105 DAİRELİK İNŞAATTA DÜŞÜK KALİTELİ BETON KULLANILDIĞINI TESPİT EDEN FİRMA YETKİLİLERİ PROJEYİ DURDURUP YIKIM KARARI ALDIRDI.