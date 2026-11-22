Malatya'da daire yangını can aldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak'ta sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangın, yatalak olduğu öğrenilen bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. İddiaya göre, dairede bulunan 5 kişi arasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Alevler büyürken bina sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında dairede bulunan bir kadının, çocuğunun kendisini uyandırması üzerine yangını fark ettiği belirtildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle diğer apartman sakinlerinin daha geniş çaplı bir yaralanma yaşaması önlendi.

Can kaybı ve soruşturma:

Yangın sırasında dairede bulunan ve yatalak olduğu öğrenilen yaşlı adam dışarı çıkarılamayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili adli ve teknik incelemeler devam ediyor.

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